Trabzonspor'da koronavirüs depremi! Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun testi pozitif - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor'da koronavirüs depremi! Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun testi pozitif

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu koronavirüse yakalandı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan kötü haber geldi. Bordo-mavililerin başkanı koronavirüse yakalandı.

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu koronavirüse yakalandı! İşte son durumu

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com - Spor

Ahmet Ağaoğlu, Koronavirüs, Trabzonspor, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title