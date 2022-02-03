Trabzonspor'da koronavirüs depremi! Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun testi pozitif

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan kötü haber geldi. Bordo-mavililerin başkanı koronavirüse yakalandı.

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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