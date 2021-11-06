Trabzonspor'da Bakasetas depremi! Beşiktaş maçında sakatlanan yıldız futbolcu oyuna devam edemedi - Haberler Spor
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Trabzonspor'da Bakasetas depremi! Beşiktaş maçında sakatlanan yıldız futbolcu oyuna devam edemedi

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Trabzonspor'da Bakasetas depremi! Beşiktaş maçında sakatlanan yıldız futbolcu oyuna devam edemedi

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzospor, deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşıyor. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede bordo-mavililerin en büyük kozu yıldız futbolcu Bakasetas sakatlanarak yerini Siopis'e bıraktı.

Süper Lig'de 12. hafta nefes kesen Beşikta- Trabzonspor mücadelesine sahne oluyor. Vodafone Park'ta oynanan maçta bu sezon ortaya koyduğu performansla yıldızlaşan bordo-mavililerin yıldızı Bakasetas talihsiz bir sakatlık yaşadı.

BAKASETAS YERİNİ SIOPIS'E BIRAKTI

27. dakikada kendini yere bırakan Bakasetas sağlık ekiplerinin bacağına bandaj uygulamasının ardından oyuna devam etti. Çok kısa bir süre sonra yine kendini yere bırak Yunan yıldız, teknik direktör Abdullah Avcı tarafından oyundan alındı. Bordo-mavililerde Bakasetas'ın yerine Siopis oyuna dahil oldu.

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