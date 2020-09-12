Trabzonspor'da Alexander Sörloth krizi! Maça saatler kaldı, telefonları açmıyor
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Trabzonspor'da Alexander Sörloth krizi! Maça saatler kaldı, telefonları açmıyor

Adı Bundesliga ekiplerinden Leipzig ile anılan Alexander Sörloth, kayıplara karıştı. Beşiktaş maçına saatler kala Trabzonsporlu yöneticilerin ulaşmaya çalıştığı Norveçli yıldız, telefonlara cevap vermiyor.

12.09.2020 11:31 | Son Güncelleme: 12.09.2020 11:41

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Alexander Sörloth krizi yaşandığı iddia edildi.

TELEFONLARA CEVAP VERMİYOR

TRT Spor'un haberinde milli takım arası sonrası 3 gündür Trabzon'a gelmeyen Sörloth'a ulaşılamadığı, Norveçli golcünün telefonlara cevap vermediği belirtildi.

ALMAN EKİBİYLE ANLAŞTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Norveçli golcünün Bundesliga ekibi Leipzig ile her konuda anlaştığı ve 5 senelik sözleşmeyi kabul ettiği öne sürülüyor. Sörloth, Norveç'in Kuzey İrlanda'yı 5-1 mağlup ettiği maçta 2 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

FIFA'LIK OLABİLİRLER

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Trabzonspor'dan resmi bir açıklama beklenirken, tarafların FIFA'lık olması muhtemel. Eğer Sörloth dönmezse, Bordo- Mavililer tüm yasal haklarını kullanacak. Bilindiği üzere Sörloth ile Trabzonspor'un 1 yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunuyor ve Fırtına, oyuncuyu 6 milyon Euro'ya satın alma hakkına sahip.

Trabzonspor'da Alexander Sörloth krizi! Maça saatler kaldı, telefonları açmıyor
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