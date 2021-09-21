Trabzonspor'da Abdullah Avcı, 6 oyuncusundan vazgeçmiyor

Avrupa ve Süper Lig'de bu sezon 9 maça çıkan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ; Uğurcan, Hugo, Edgar, Bakasetas, Hamsik ve Nwakaeme'ye tüm maçlarda ilk 11'de görev verdi.

Yeni sezonu Molde FK ile UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı maç ile açan ve Avrupa'da 4, Süper Lig'de ise 5 karşılaşmaya çıkan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, 6 oyuncusuna tüm resmi müsabakalarda ilk 11'de görev verdi. Uğurcan, Hugo, Edgar, Bakasetas, Hamsik ve Nwakaeme'den vazgeçmeyen Avcı, ilk 11'inde bu 6 ismi sabit tutarken, 9 maçlık periyotta toplamda 23 oyuncusundan faydalandı.

Bordo-mavili takımda Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Salih Karvazlı, Ahmetcan Kaplan ve Muhammet Taha Tepe ise geride kalan 9 resmi müsabakada forma şansı bulamadı.