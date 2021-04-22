Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakıldı

Trabzonspor'da orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Trabzonspor'da orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Trabzonspor'da bu sezon 24'ü ilk 11 olmak üzere 28 maçta forma giyen Abdulkadir Parmak'ın, son oynanan Galatasaray maçında disiplinsiz davranışlar sergilediği ve bu nedenle teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun son yapılan antrenmana da alınmadığı kaydedildi. Deneyimli futbolcunun bundan sonraki süreçte bireysel olarak çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

FATİH KARAGÜMRÜK HAZIRLIKLARI BAŞLADIBu arada bordo-mavililer, Süper Lig'in 37'nci haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda takım iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon, diğer oyuncular ise teknikle bağlantılı dinamik ısınma, mobilizasyon çalışması, 5'e 2 çalışmaları ve dar alan oyunları gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maç ile son buldu.Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM