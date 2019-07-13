Trabzonspor, CAS'a başvurdu

Trabzonspor Kulübü, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun (CFCB) verdiği UEFA Avrupa Ligi gelirinin yüzde 50'sine el koyulması kararı nedeniyle Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun 05/07/2019 tarihli kararı kapsamında kulübümüz hakkında almış olduğu, 'katılacağımız ilk UEFA kulüp müsabakalarında elde edeceğimiz ödül paralarının yüzde 50'sine daimi olarak el koyulması' kısmına CAS nezdinde itiraz edilerek, bunun tamamen kaldırılması ve elde edeceğimiz ödül paralarının kulübümüze bırakılması talep edilmiştir. UEFA CFCB AC'nin vermiş olduğu diğer kararlara ise herhangi bir itiraz yapılmamıştır." denildi.

Kaynak: AA