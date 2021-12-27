Trabzonspor, Boluspor maçına hazır

Trabzonspor'da Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda yarın karşılaşacağı Beypiliç Boluspor maçı hazırlıkları tamamlandı.

Bordo mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.00'de yapılan anteranmanda yarın oynanacak karşılaşma için taktik çalıştı.Süper Lig ekibi Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda yarın saat 18.30'da Medical Park Stadyumu'nda Spor Toto 1'inci Lig ekibi Beypiliç Boluspor ile karşılaşacak.