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Trabzonspor, Boluspor maçına hazır

Trabzonspor, Boluspor maçına hazır
Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Haberler | Spor

Trabzonspor'da Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda yarın karşılaşacağı Beypiliç Boluspor maçı hazırlıkları tamamlandı.

Trabzonspor'da Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda yarın karşılaşacağı Beypiliç Boluspor maçı hazırlıkları tamamlandı.

Bordo mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.00'de yapılan anteranmanda yarın oynanacak karşılaşma için taktik çalıştı.Süper Lig ekibi Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda yarın saat 18.30'da Medical Park Stadyumu'nda Spor Toto 1'inci Lig ekibi Beypiliç Boluspor ile karşılaşacak.


Trabzonspor, Boluspor maçına hazır

Trabzonspor, Boluspor maçına hazır

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Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri

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