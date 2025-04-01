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Trabzonspor Bodrumspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor vs Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor Bodrumspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor vs Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta?
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ZTK'da haftanın en önemli maçlarından Trabzonspor Bodrumspor maçı öncesi Trabzonspor Bodrumspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Trabzonspor Bodrumspor maçına saatler kaldı. Peki, Trabzonspor Bodrumspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Bodrumspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Trabzonspor Bodrumspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Bodrumspor maçı öncesi Trabzonspor Bodrumspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. ZTK'in önemli mücadelelerinden Trabzonspor Bodrumspor maçı detayları araştırılıyor. Peki, Trabzonspor Bodrumspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Trabzonspor Bodrumspor maçı yayın bilgisi haberimizde! Trabzonspor Bodrumspor CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

TRABZONSPOR BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Bodrumspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupasi ZTK maçı, A Spor kanalından canlı maç izlenebilecek.

TRABZONSPOR BODRUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Bodrumspor maçı, 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Trabzonspor Bodrumspor maçı, saat 17:45'te başlayacak.

TRABZONSPOR BODRUMSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Trabzonspor Bodrumspor maçı henüz başlamadı.

TRABZONSPOR BODRUMSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor ve Bodrumspor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi ZTK Çeyrek Final maçı, Trabzon'da, Papara Park Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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