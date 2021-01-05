Trabzonspor, Berat Özdemir için Gençlerbirliği ile anlaştı

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Gençlerbirliği'nin parlayan yıldızı Berat Özdemir için prensip anlaşmasına vardı. Bordo-mavililer, Ankara ekibine 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Abdullah Avcı önderliğindeki Trabzonspor, Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir için mutlu sona ulaşıyor.

DHA'nın haberine göre; Bordo-mavili kulüp 22 yaşındaki genç futbolcu ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı.

BONSERVİSİ 2,5 MİLYON EURO

Trabzonspor, 22 yaşındaki Berat Özdemir için Gençlerbirliği ile 2,5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden el sıkıştı. Berat Özdemir transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Gençlerbirliği altyapısında yetişen Berat Özdemir bu sezon ligde 13 maça çıkıp 3 gol kaydetti.