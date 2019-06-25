Trabzonspor, Batuhan Artarslan'ın sözleşmesini feshetti

Trabzonspor, Batuhan Artarslan'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiTrabzonspor'dan konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle: "Şirketimiz ile Hasan Batuhan Artarslan arasındaki 01.06.2017 başlangıç, 31.05.

Trabzonspor, Batuhan Artarslan'ın sözleşmesini feshetti

Trabzonspor, Batuhan Artarslan'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi

Trabzonspor'dan konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile Hasan Batuhan Artarslan arasındaki 01.06.2017 başlangıç, 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Buna göre, Hasan Batuhan Artarslan alacaklarının 237.000 TL'lik kısmından feragat etmiştir.

Kamuoyuna duyurulur." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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