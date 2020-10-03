Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Djaniny Semedo ile anlaştık
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Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Djaniny Semedo ile anlaştık

03.10.2020 17:41 | Son Güncelleme: 03.10.2020 17:55

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Meksika ekibi Santos Laguna'da forma giyen Djaniny Semedo ile anlaşmaya vardıklarını dile getirdi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Djaniny Semedo ile bütün konularda anlaştıklarını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonuna yaptığı ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, "Semedo Trabzon'da. Ben de Trabzon'da olacaktım sözleşmeyi imzalamak için. Başkan yardımcımıza devrettim ve buraya geldim. Djaniny Semedo ile hemen hemen bütün şartlarda anlaştık" diye konuştu.

Transferi gündemde olan Vitor Hugo ile ilgili de konuşan Ağaoğlu, "Stoper transferi doğrudur. 36 saat içinde sonuçlanacağını söylemiştim. Önümüzde 24 saatlik süreç var. 24 saat içinde stoper transferi de bizim taleplerimiz doğrultusunda neticelenecek. Türkiye'ye gelmeyen, uçağa binmeyen oyuncu hakkında konuşmuyorum. Onun bedelini ağır ödüyoruz. İsim zikretmek doğru olmaz. Türkiye'ye gelince hep beraber kimin geldiğini göreceğiz. Bir transfer daha olabilir ama Brezilya'da transfer ettiğiniz adam 4 maçta 2 kırmızı kart görüyorsa ne kadar transfer yaparsanız yapın, kadronuzu ne kadar güçlendirirseniz güçlendirin fazla bir anlam ifade etmiyor" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Djaniny Semedo ile anlaştık
Haber Yorumları (1)
LAZ: nerede işe yaramaz bir topçu varsa aldınız
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