02.10.2019 11:16

UEFA Avrupa Ligi grup aşaması 2. müsabakaları 3 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. UEFA Avrupa Ligi C grubundaki temsilcimiz Trabzonspor, Avrupa sınavına çıkacak. Peki, Trabzonspor Basel maçı zaman, saat kaçta? Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda Trabzonspor Basel şifresiz izle ve diğer önemli konuları mercek altına aldık.

TRABZONSPOR BASEL MAÇI ZAMAN?

Trabzonspor Basel maçı 3 Ekim Perşembe günü oynanacak.

TRABZONSPOR BASEL MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Basel maçı 3 maçı saat 22.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR BASEL MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Basel maçı beIN Sports ekranlarında olacak.

TRABZONSPOR BASEL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Trabzonspor Basel maçı şifreli yayınlanacak.

TRABZONSPOR BASEL MAÇI HAKEMİ KİM?

Trabzonspor Basel maçını UEFA'nın yaptığı bilgilendirmeye göre İtalyan hakem Marco Di Bello yönetecek. Onun yardımcılıklarını yine İtalyan hakemler Alessandro Costanzo ile Matteo Passeri üstlenecek

UEFA AVRUPA LİGİ C GRUBU PUAN DURUMU

1.Basel

2.Getafe

3.Trabzonspor

4.Krasnodar

UEFA AVRUPA LİGİ C GRUBU FİKSTÜRÜ

22:00 FC Krasnodar – Getafe

22:00 Trabzonspor - Basel