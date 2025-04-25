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Trabzonspor Barselona maçı ne zaman (U19)?

Trabzonspor Barselona maçı ne zaman (U19)?
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UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Trabzonspor U19, Avusturya'nın Salzburg takımını 2-1 mağlup ederek finale yükseldi ve Barselona ile eşleşti. Peki, Trabzonspor Barselona U19 maçı ne zaman?

UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Trabzonspor U19 ile Salzburg U19 karşı karşıya geldi. Rakibini eleyen Trabzonspor, Barselona ile eşleşti. Trabzonspor Barselona maçı ne zaman (U19)?

TRABZONSPOR BARSELONA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Trabzonspor U19 ile Salzburg U19 karşı karşıya geldi.

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan Colovray Spor Merkezi'nde oynanan mücadeleyi temsilcimiz Trabzonspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Salzburg, 39. dakikada Oliver Lukic ile penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Trabzonspor'u öne geçiren golü 73. dakikada Yiğit Kemal Turan kaydetti.

Salzburg, 85. dakikada John Mellberg'in golüyle eşitliği sağladı.

Trabzonspor, 89. dakikada Boran Başkan'ın golüyle finale yükseldi.

Öte yandan Trabzonspor'un gençleri, UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselen ilk takım olma başarını gösterdi.

Trabzonspor finalde Barselona ile eşleşti.

Trabzonspor Barselona maçı 28 Nisan Pazartesi günü 19.00'da oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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