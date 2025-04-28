Trabzonspor Barcelona ne maçı, final maçı mı (U19)?

UEFA Gençlik Ligi'nde Salzburg'u 2-1 yenerek finale yükselen Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, İsviçre'nin Nyon kentinde yarın TSİ 19.00'da Barcelona ile oynayacağı maçı kazanarak şampiyonluk kupasını ilk defa Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor. Peki, Trabzonspor Barcelona ne maçı, final maçı mı (U19)?

TRABZONSPOR BARCELONA NE MAÇI, FİNAL MAÇI MI (U19)?

İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Colombo'nun yardımcılığını Giovanni Baccini ile Giuseppe Perotti yapacak. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Trabzonspor, finali kazanması halinde Türkiye'ye alt yaş kategorilerinde ilk, Türk futbol tarihinde ise 4. Avrupa kupasını getirmiş olacak.

Barcelona'nın maçı kazanması halinde ise İspanya temsilcisi kupayı 3. kez müzesine götürecek.

Final yolu

Turnuvaya Lig Şampiyonları yolundan katılan bordo-mavililer, ikinci eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını Trabzon'da 3-1, deplasmanda ise 5-2 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

Üçüncü eleme turunda Bosna Hersek'in Saraybosna takımıyla eşleşen Trabzonspor, deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1'lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı.

Trabzonspor, son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda ise Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup etti. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi.

Trabzonspor, yarı finalde ise Avusturya'nın Salzburg takımını 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.