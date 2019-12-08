: Trabzonspor, Antalyaspor'u 3-1 yendi

08.12.2019 18:49 | Son Güncelleme: 08.12.2019 18:55

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 3-1'lik skorla kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Sörloth, 25. dakikada Nwakaeme ve 45. dakikada Yusuf Sarı kaydetti. Antalyaspor'un tek golü ise 17. dakikada Celustka'dan geldi.

TRABZONSPOR HAFTAYA DENİZLİSPOR İLE KARŞILAŞACAK

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 26 yaparken, son 7 maçta 3 puanla tanışamayan Antalyaspor ise 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor evinde Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ise Alanyaspor ile karşılaşacak.

Haber Videosu