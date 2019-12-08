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Trabzonspor, Antalyaspor'u 3-1 yendi

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 yendi. Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri Sörloth, Nwakaeme ve Yusuf Sarı kaydetti.

08.12.2019 18:49 | Son Güncelleme: 08.12.2019 18:55

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 3-1'lik skorla kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Sörloth, 25. dakikada Nwakaeme ve 45. dakikada Yusuf Sarı kaydetti. Antalyaspor'un tek golü ise 17. dakikada Celustka'dan geldi.

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Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 26 yaparken, son 7 maçta 3 puanla tanışamayan Antalyaspor ise 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor evinde Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ise Alanyaspor ile karşılaşacak.


Haber Videosu

: Trabzonspor, Antalyaspor'u 3-1 yendi
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