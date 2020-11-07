Trabzonspor Abdullah Avcı ile anlaştı

Trabzonspor, Teknik Direktör Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından Abdullah Avcı ile anlaştı.

Trabzonspor, Teknik Direktör Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından Abdullah Avcı ile anlaştı.

Trabzonspor ile Abdullah Avcı arasında bir süredir devam eden görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi. Bugün her konuda anlaşmaya varılan Avcı ile 3 yıllık sözleşme yapılacağı bildirildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı