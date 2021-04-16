Trabzonspor, 3 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor

Süper Lig'in 35'inci haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, 3 maçlık galibiyet özlemine son vermeyi ve çıkışa geçmeyi hedefliyor.