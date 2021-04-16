Trabzonspor, 3 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor
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Trabzonspor, 3 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor

Trabzonspor, 3 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor
Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM - Haberler | Spor

Süper Lig'in 35'inci haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, 3 maçlık galibiyet özlemine son vermeyi ve çıkışa geçmeyi hedefliyor.

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Süper Lig'in 35'inci haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, 3 maçlık galibiyet özlemine son vermeyi ve çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Süper Lig'de çıktığı son üç maçtan da beraberlikle ayrılan ve üst sıralarda rakiplerinin de puan kaybetmesiyle önemli fırsatları değerlendiremeyen Trabzonspor, yarın sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer, bu maçı kazanıp hem galibiyet özlemine son vermeyi hem de ligde yenden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.EKSİKLER DÖNÜYOR, 11'DE DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYORTrabzonspor'da Afobe ile Yunus'un sakatlığı bulunurken, savunma oyuncusu Hugo da kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Dün yapılan antrenmanda yer almayan ve tedavisi devam eden Ekuban'ın durumu ise yapılacak son değerlendirmenin ardından netlik kazanacak. Uzun süreli sakatlığının ardından henüz tam hazır hale gelmeyen ancak takımla çalışan Abdülkadir Ömür ile Afobe ise Avcı'nın tercihine göre kadroda yer alabilir. Sakatlığının ardından takıma dönen Kamil Ahmet'in kadroda olması, Nwakaeme'nin ise yarınki maçta ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Ayrıca Çaykur Rizespor karşılaşmasında sonradan oyuna giren Berat'ın yanı sıra cezalı Hugo'nun yerine de Hosseini'nin ilk 11'de forma giymeleri bekleniyor.MUHTEMEL KADROBordo-mavililerin muhtemel 11'i şöyle: Uğurcan- Hüseyin, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Berat, Yusuf, Bakasetas, Nwakaeme, DjaninySAKAT: Trondsen, Yunus, (Ekuban belirsiz)

CEZALI: Hugo


- Trabzon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

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