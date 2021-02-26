Trabzon Valiliği Kovid-19 vakaları nedeniyle alınan tedbirleri artırdı

Trabzon Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan ilave tedbirler kapsamında hayvancılıkla ilgilenenler hariç olmak üzere bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında ve 6-7 Mart tarihlerinde "Çiftçi Kayıt Belgesi" ile kırsal mahallelere, yaylalara gidilmesine...

Trabzon Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan ilave tedbirler kapsamında hayvancılıkla ilgilenenler hariç olmak üzere bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında ve 6-7 Mart tarihlerinde "Çiftçi Kayıt Belgesi" ile kırsal mahallelere, yaylalara gidilmesine izin verilmeyeceği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'da son zamanlarda Kovid-19 vakalarının tekrar artış göstermesi üzerine vatandaşları korumak ve salgını engellemek için İl Hıfzıssıhha Kurulunca toplu olarak bulunulan mekanlarla ilgili denetimlerin artırıldığı belirtildi.

İl genelinde görülen vakaların büyük oranda ev ve iş yeri temaslısı olduğu tespit edildiği ifade edilen açıklamada, çok sayıda işçi çalıştıran işletmelerde, tüm muhtarların, apartman ve site yöneticileri ile görevlilerin, sorumlu oldukları alanlarda Kovid-19 salgını açısından bulaş kaynağı yaratacak nişan, kına, mevlit, taziye, gün, doğum günü, toplu maç izlenmesi gibi bir arada bulunulmasına neden olacak etkinliklerin yapılmasına müsaade edilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, toplu etkinliklerin tespit edilmesi halinde zaman geçirmeden ilgili kolluk kuvvetlerine gerekli bildirimlerin yapılması gerektiği vurgulanarak, yine cenaze merasimlerinde bulunması gereken kişi sayısının 30'u geçmemesi ve riski artıracak toplu taziye, mevlit ve hatim gibi etkinliklerin yasaklanmasına karar verildiği belirtildi.

Kolluk kuvvetlerinin daha sıkı kontrol ve denetimler yapacağı işaret edilen açıklamada, muafiyete neden olan durumlarda ikametlerinden çıkan vatandaşların durumu suistimal etmesi halinde ise gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada, mevsim itibarıyla yapılacak tarımsal faaliyet bulunmadığından, hayvancılıkla ilgilenenler hariç olmak üzere bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında ve 6-7 Mart tarihlerinde "Çiftçi Kayıt Belgesi" ile kırsal mahallelere ve yaylalara gidilmesine izin verilmeyeceği kaydedildi.

Ayrıca, evlerinde izolasyona tabi tutulan vakalarında, denetim ekipleri tarafından günlük olarak evlerinde kontrol ve denetimlerinin yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk