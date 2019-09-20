Trabzon turizmden 269 milyon 467 bin dolar gelir elde etti

20.09.2019 16:24

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon'un turizmden 269 milyon 467 bin dolar gelir elde ettiğini söyledi.



Trabzon'da 2019 yılı turizminin ilk 8 ayının değerlendirildiği toplantı Valilik B Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun yanı sıra Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, turizmin paydaşları ve diğer ilgililer katıldı. Toplantıda, Trabzon açısından son derece başarılı bir turizm sezonu geçirdiklerini belirten Vali Ustaoğlu, "Bilindiği gibi şehrimiz açısından son derece büyük önem taşıyan turizm alanında hep birlikte güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Turizmi daha ileriye taşımak adına önemli toplantılar yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Bu kapsamda şehrimiz adına 2019 yılı turizm açısından güzel ve verimli bir yıl oldu. Yerli ve yabancı turistlerimizin turizmde bulmak istedikleri hizmet standartlarını ve kaliteyi her geçen yıl daha da yukarlara taşımaya devam ediyoruz. Turistlerimizin iyi bir ortamda ve iklimde kendilerini güvende hissetmeleri adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.



Turizm sektöründe önemli bir sorunun yaşanmadığını ifade eden Vali, bu alanda şikayetlerin önemli oranda azaldığını kaydetti. Toplantıda 2019 yılının ilk 8 ayındaki Trabzon'daki turizm rakamları hakkında bilgiler veren Vali Ustaoğlu, sezon içerisinde turizmden yaklaşık 269 milyon dolar gelir elde edildiğine belirterek, "2018'in ilk 8 ayında Trabzon'a dış hatlardan 218 bin 737 turist giriş yapmış iken, 2019 yılında ilk 8 ayında ise Trabzon'a dış hatlardan 338 bin 585 turist giriş yapmış ve 2018'e oranla yüzde 55'lik bir artış görülmüştür. 2018 yılının tamamında bin 163 uçağın geldiği Trabzon'a 2019'un ilk 8 ayında da ilimize dış hatlardan bin 326 uçak gelmiştir. Artış oranı yüzde 37'dir" ifadelerini kullandı.



Toplam geceleme 2 milyon 960 bin 192 olarak gerçekleşti



20 Ekim tarihine kadar direk seferlerin devam edeceğini ifade eden Vali Ustaoğlu, "2018 yılında yabancı 5 hava yolu şirketi direk uçuşla Trabzon'a gelirken 2019 yılında bu sayı 8'e çıkmıştır. 20 Ekim'e kadar direk seferler devam edecektir. 2018'in ilk 8 ayında iç hatlardan gelen yolcu sayısı 2 milyon 619 bin 939 iken, 2019'un ilk 8 ayında iç hatlardan gelen yolcu sayısında yüzde 12 oranında bir azalma yaşanarak bu rakam 2 milyon 301 bin 75'e gerilemiştir. İç turizm konaklama sayısında yine yüzde 12 civarında bir azalma baş göstermiştir. Ancak bunun yanında geceleme oranında ise yüzde 16 oranında artış yaşanmıştır. 2018'in ilk 8 ayında toplam geceleme 2 milyon 562 bin 836 iken, 2019'un ilk 8 ayında bu oran yüzde 16 oranında artarak toplam geceleme 2 milyon 960 bin 192 olarak gerçekleşmiştir" diye konuştu.



Sümela Manastırı'nın 2020 yılının turizm sezonuna yetiştirilmesi planlanıyor



Sümela Manastırı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Vali Ustaoğlu, restorasyon çalışmaları devam eden Sümela Manastırı'nı 2020 yılının turizm sezonuna yetiştirmeyi planladıklarını söyledi. Vali Ustaoğlu, "Kapalı olmasına rağmen Sümela Manastırı'nı 2018 yılında 295 bin kişi ziyaret etmişken, 2019 yılının Haziran ayından itibaren Sümela Manastırı'nı 3 ayda toplamda 178 bin 192 kişi ziyaret etmiştir. Sümela bizim önemli bir değerimiz, kültür ve turizm açısından da çok önemli bir alan. Hedefimiz burayı 2020 yılının turizm sezonunda turizme açmaktır" şeklinde konuştu.



Uzungöl'ü yaklaşık 3 milyon kişi ziyaret etti



Uzungöl'e ilk 8 ayda PTS kayıtlarına göre 792 bin 405 araç girişi olduğunu ifade eden Vali Ustaoğlu, Uzungöl'ü yaklaşık 3 milyon kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Yabancı ziyaretçilerden elde edilen tahmini günlük harcama tutarının yaklaşık 150 dolar olduğunu ifade eden Vali Ustaoğlu, sezon içerisinde turizmden 269 milyon 467 bin dolar gelir elde edildiğini açıkladı. Vali Ustaoğlu, "Esnafımızın en önemli ekmek kapısı ve geliri olan turizm potansiyelini yapacağımız çalışmalarla her geçen yıl daha yukarılara hep birlikte taşıyacağız" şeklinde konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA