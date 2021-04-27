Trabzon SEM ve TOHM sporcuları geleceğe umut veriyor

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi sporcuları, ulusal ve uluslararası arenada aldıkları madalyaların yanı sıra gösterdikleri sportif, sosyal ve kişisel gelişimleriyle geleceğe umut taşıyor.

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi sporcuları, ulusal ve uluslararası arenada aldıkları madalyaların yanı sıra gösterdikleri sportif, sosyal ve kişisel gelişimleriyle geleceğe umut taşıyor.

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde yapılan yetenek taramalarında seçilen çocukların belirli aşamaları kat ettikten sonra SEM'lere alındığını belirterek, buradaki gelişimine göre sıradaki durağın TOHM olduğunu belirtti.

Seçilen sporcuların bu süreçte en modern tesiste, uzman antrenörler eşliğinde gelecekte uluslararası arenaya en iyi ortamda hazırlanmalarının sağlandığını aktaran Öztürk, özellikle 2024-2028 ve daha sonraki olimpiyatlar ile dünya ve Avrupa şampiyonalarına damga vuracak isimlerin buralardan yetişeceğinin altını çizdi.

Öztürk, Trabzon SEM'de atletizm, boks, cimnastik, yüzme, güreş, spor tırmanışı ve judo branşlarında 82 sporcunun 8 antrenör, Trabzon TOHM'da ise boks, tenis, yüzme, karate, atletizm, güreş, curling branşlarında 63 sporcunun 11 antrenör ve 6 branş sorumlusu ile çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Sporcuların hepsinden çok büyük başarılar beklediklerini belirten Öztürk, "Bu merkezlerden Türkiye'yi uluslararası turnuvalarda çok büyük başarılara imza atacak isimler çıkacak. Bundan şüphemiz yok. Onlar bizim geleceğimiz." ifadelerini kullandı.

Öztürk, uzman antrenör, fizyoterapist, masör, psikolog ve diyetisyen kontrolünde profesyonel ekip tarafından takip edilen sporcuların pandemi kuralları çerçevesinde antrenmanlarını sürdürdüğünü aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik