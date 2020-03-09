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Trabzonspor, Trabzon, Spor

Trabzon'daki 4 yerel gazete "Trabzonspor'a operasyon çekiyorlar" başlığıyla çıktı

Trabzon'da yayım yapan 4 yerel gazete, dün oynanan Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından, bordo-mavili kulübe "Operasyon çekiyorlar" başlığıyla çıktı.

09.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:29
Trabzon'daki 4 yerel gazete

Trabzon'da yayım yapan 4 yerel gazete, dün oynanan Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından, bordo-mavili kulübe "Operasyon çekiyorlar" başlığıyla çıktı.


Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanan ve 1-1 biten mücadelede hakem Halis Özkahya'nın, VAR incelemesinin ardından bordo - mavili takımın golü iptal etmesiyle başlayan tartışmalar devam ederken, bugün Trabzon'da yayımlanan 4 yerel gazete; Günebakış, Taka, Son Nokta ve Kuzey Ekspres, "Operasyon çekiyorlar" başlığıyla okuyucularıyla buluştu.


Trabzon'daki 4 yerel gazete ortak yayımladığı "Operasyon çekiyorlar" haberinde şu ifadelere yer verdi:


"1996'da, 2005'te, 2010-2011'de şampiyonlukları çalınan Trabzonspor, yine benzer bir senaryoyla karşı karşıyadır. Cem Papila'ların, Bülent Yıldırım'ların sahne aldığı tiyatroda önceki akşam Halis Özkahya görevlendirildi. VAR'da izlemesine rağmen göz göre göre nizami golümüzü vermeyen Özkahya bu tiyatronun sadece bir figürüdür. Son üç haftada önce Abdülkadir Bitigen, ardından Yaşar Kemal Uğurlu ile Trabzonspor'a 'ince ince' operasyon çekilmiştir. Sezon başından bu yana uyguladıkları operasyonlara bu kez 'HALİS' bir darbe vurulmuştur. Arka tarafta Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın başını çektiği organizasyonun figürleri MHK Başkanı Zekeriya Alp, Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen'dir. Amaç; Trabzonspor'u şampiyonluk yarışının dışına itmektir. Biz Trabzonspor Camiası olarak, büyük fotoğrafın farkındayız. Amaç; Trabzonspor camiasını yine sokaklara dökmektir. Amaç; futbol üzerinden ülkemizde bir kaos ortamı oluşturmaktır. MHK Başkanı Zekeriya Alp, Trabzonspor Kulübü'nün açıklamasına 'onur ve haysiyet' kavramları üzerinden cevap verse de, 'hukuki işlem başlatacağız' gibi ifadelerle korku salmaya çalışsa da bilmelidir ki Trabzonsporlular, 'onur ve haysiyetleriyle' her zaman örnek olmuş, adalet mücadelesi için 'mahkemelerde' yargılanmaktan da korkmamışlardır. Kaldı ki 'onur ve haysiyetten' bahsedenler daha iki ay önce Zorlu Center'da bir kulüp başkanıyla 'gizlice' buluşmayı 'onur ve haysiyetlerine' yedirebilmişlerdir. Aynı Zekeriya Alp, Trabzonspor'un verilmeyen golüne yaptığı itirazı ve maçtaki iki penaltı pozisyonuna değinmeyerek her zaman ki gibi üç maymunu oynamıştır. Her ne kadar suratlarınızı maskeleseniz de sizi 96'dan, 2005'ten, 2011'den çok iyi tanıyoruz. Bütün lobilerinizle Trabzonspor'a karşı birleştiğinizi görüyoruz. Lakin sizin görmediğiniz bir şey var. Bizler, Büyük Trabzonspor Camiası olarak tek vücuduz. Üç kez çaldığınız şampiyonluğumuzu bu kez çalamayacaksınız. Omuz omuzayız. Yanyanayız" ifadelerine yer verdiler. - TRABZON

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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