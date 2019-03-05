Trabzon'da Yeni Tanzim Satış Yerleri Kuruluyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon'da tanzim satış mağazalarının sayısını arttıracaklarını bildirdi.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Meydanı (Meydan Parkı)'nda tanzim satış uygulamasını sürdürdüklerini ifade eden Gümrükçüoğlu, Yenimahalle fuar alanı ve Çömlekçi otopark alanında oluşturacakları tanzim satış yerlerinin önümüzdeki hafta faaliyete başlayacağını söyledi. Gümrükçüoğlu, Ortahisar ilçesinin diğer mahalleleri ve Trabzon'un diğer ilçelerinde de tanzim satış yeri açarak, Trabzonlulara uygun fiyata sebze-meyve satışı yapmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Meydan Parkı'ndaki tanzim satış yerinin sorunsuz olarak hizmetini sürdürdüğünü belirten Gümrükçüoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile başlatılan enflasyonla topyekun mücadele çalışmaları ve fiyat spekülasyonları ile halkımızın mağdur edilmesine izin vermemek için Trabzon'umuzda başlattığımız tanzim satış uygulamasını daha da genişleteceğiz. Yeni tanzim satış yerlerimiz önümüzdeki haftadan itibaren faaliyete başlayacaktır. Haftanın her günü 10.00-18.00 saatleri arasında tanzim satış yerimizde aralıksız olarak satış yapılıyor. 7 ayrı sebze ve meyveyi burada halkımıza uygun fiyata sunuyoruz. Satışlarımız sürekli olarak halkımıza açıktır. Spekülatörlerin halkımızı mağdur etmesine asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan tanzim satış noktasında; domates 3 TL, soğan 2 TL, elma 3 TL, patates 2 TL, salatalık 4 TL, patlıcan 4,5 TL ve biber 6 TL'den satılıyor. - TRABZON

Kaynak: İHA