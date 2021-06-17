Trabzon'da hazırlanan projeyle gençler zararlı alışkanlıklardan korunacak

Trabzon'da gençleri zararlı alışkanlıklarından korumak amacıyla proje başlatıldı.

Trabzon'da gençleri zararlı alışkanlıklarından korumak amacıyla proje başlatıldı.

Ortahisar ilçesinde amatör ligde mücadele eden 1461 Soğuksuspor Kulübünce hazırlanan "Sporla Gençlerimizi Zararlı Alışkanlıklardan Koruyalım Projesi" kapsamında mahallenin gençlerine spor yapma imkanı sunuluyor.

Kulübün başkanı Coşkun Öztürk, AA muhabirine, Kovid-19 kısıtlamaları sonrasında uzun bir aranın ardından sahaya çıkan gençlerle birlikte heyecan yaşadıklarını söyledi.

Öztürk, kulüp hakkında bilgi vererek, "Yaklaşık 5 yıl önce kulübün başına geçtik. Bizim amacımız burada sadece A takım düzeyinde değil önemli olan gençleri zararlı alışkanlıklardan kurtarıp onlara bir şeyler verebilmek. Gönül ister ki içlerinden profesyonel futbolcu da çıksın ama bizim önceliğimiz gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan kurtarıp kulübün çatısı altında toplamak çünkü bunlar bizim evlatlarımız." dedi.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Örgütü Genel Müdürlüğünce desteklenen "Sporla Gençlerimizi Zararlı Alışkanlıklardan Koruyalım Projesi"ni hayata geçirdiklerini ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Sadece altyapıda 180 lisanslı futbolcumuz var. A takım ve genç takım hariç, gönülden seviyoruz bu işi. Maddiyatına, bir şeyine bakmadan kendi evlatlarımız gibi onlarla ilgileniyoruz. Geliyoruz sahaya en küçüğünden en büyüğüne kadar hepsini destekliyoruz. Onlara bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Tabii bunların içinde yarın Türkiye'yi ya da Trabzon'u yönetecek insanların çıkmasını istiyoruz. O nedenle çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için bu projeyi hazırladık. Vatana ve millete hayırlı evlat olmaları için çalışıyoruz."

Öztürk, yaklaşık 15 yıl yurt dışında yaşadığını anlatarak, "Orada da amatör bir spor kulübünü destekliyorduk. Trabzon'a döndükten sonra kulübün başına geçmem için destek veren hocalarımıza teşekkür ediyorum. Hazırladığımız proje kapsamında gençlerimizi spora teşvik edeceğiz. Aynı zamanda kulübümüzün teknik direktörünün de kadın olması da bizim için ayrı bir özellik. Kendisinden çok memnunuz, işini severek yapan bir hocamız." diye konuştu.

Kulübün teknik direktörü Özlem Önder ise projenin önemine vurgu yaparak, "Aynı kulüpte devam ediyorum. Çok da mutluyum. Hiçbir şeyden almadığım zevki çocuklarla bir arada olup yaptığımız antrenmanlardan alıyorum. Kadın velilerimizin de futbola olan ilgisi arttı. Çocuklarla hem eğleniyoruz hem de futbol oynuyoruz. Onlara bağırarak bir şeyler öğretemezsiniz. Sevgi verdiğiniz sürece çocuk size bağlanır, böylelikle sevgiyle her şey çözülür." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk