Trabzon'da aranan 3 hükümlü yakalandı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, "kasten yaralama ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan aranan B.D, "hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan aranan Ö.Ş. ile "kültür ve tabiat varlıklarının korunması kanununa muhalefet" suçlarından hakkında arama kararı bulunan K.K. yakalandı.

B.D. Ö.Ş. ve K.K, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri

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