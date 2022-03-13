Trabzon 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, Türkiye şampiyonu oldu

TRABZON (DHA) - Çetin Özdemir: Başarıyı Trabzon spor'a ve 1461 Trabzon FK'ya borçluyuz

"400 takım arasından şampiyon olduk"

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL, - Trabzon 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, Rize'de düzenlenen Liselerarası Türkiye Futbol Şampiyonası'nda Şenol Birol Spor Kompleksi'nde Sakarya Spor Lisesi'ni 2-0 mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu. Trabzon ekibine şampiyonluğu getiren golleri Ali Selçik ve Batın Öztürk kaydetti.

Çetin Özdemir, liselerarası futbol şampiyonasında CSKA Moskova forması giyen Yusuf Yazıcı ve Trabzonspor'un genç stoperi Ahmetcan Kaplan'ın takıma büyük katkı sağladığını kaydederek, "Turnuva boyunca eski kaptanlarımız Yusuf Yazıcı ve Emirhan Zaman, Trabzonspor oyuncusu Ahmetcan Kaplan'a da bize her konuda destek verdikleri için teşekkür ederiz" dedi.