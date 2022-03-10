TPAO'ya Adana'da petrol arama ruhsatı verildi - Haberler

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TPAO'ya Adana'da petrol arama ruhsatı verildi

AA - Gülşen Çağatay - Ekonomi
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TPAO'ya Adana'da petrol arama ruhsatı verildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO), Adana'da bulunan 46 bin 148 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı verildi.

ADANA (AA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ( Tpao ), Adana'da bulunan 46 bin 148 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, 46 bin 148 hektar yüz ölçümüne sahip saha için beş yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi

Petrol, Gazete, Adana, TPAO, Ekonomi, Haberler

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