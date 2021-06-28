Toz zeytinleri mahvediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Toz zeytinleri mahvediyor

Toz zeytinleri mahvediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa'nın İznik ilçesinde mıcırlı asfalttan çıkan toz zeytin ve meyve bahçelerine zarar veriyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde mıcırlı asfalttan çıkan toz zeytin ve meyve bahçelerine zarar veriyor.

Boyalıca Mahallesinde Orhangazi yolundan araçlar geçerken havaya yükselen toz ve duman, yol boyunda tarlaları olan çiftçileri mağdur ediyor. Toz bulutları zeytinlerin haricinde diğer meyve ve sebzelere büyük zarar veriyor. Çiftçiler toz yükselmemesi için mıcırlı yolun aralıklarla sulanmasını talep ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Lütfü Türkkan Mustafa Varank Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Müge Anlı Cem Yılmaz Mohammed Al Saloussi
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Metin Oktay Fatih Terim Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Toz zeytinleri mahvediyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 15:44:30. #1.15#

title