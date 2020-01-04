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Toyota Türkiye, akıllı sistemler ihraç edecek

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 27 Haziran 2019 tarihinde resmi açılışı gerçekleştirilen, Üretim Mühendisliği ve Sistem Geliştirme Merkezi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan AR-GE onayı aldı.

04.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:54
Toyota Türkiye, akıllı sistemler ihraç edecek

Sanayi , 27 Haziran 2019 tarihinde resmi açılışı gerçekleştirilen, Üretim Mühendisliği ve Sistem Geliştirme Merkezi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan AR-GE onayı aldı.

Kaynak: Dunya.com

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