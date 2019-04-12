Toyota'dan "Türkiye'de Hibrit Çağı Başlıyor" Etkinliği

Toyota Türkiye Satış ve Pazarlama AŞ Pazarlama Direktörü Barış Erdim, "Bir ilk olan yerli üretim Yeni Corolla Hybrid'in de katkısıyla 2019 yılında, 12 bin adetlik hibrit otomobil satışı yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Toyota Türkiye, hibrit teknolojisinin anlatılması için başlattığı "Türkiye'de Hibrit Çağı Başlıyor" etkinliğini Şanlıurfa'daki bayisinde gerçekleştirdi.

Burada basın mensuplarına Toyota'nın geçmiş tecrübelerinden ve şirket hedeflerinden bahseden Erdim, kentte bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Barış Erdim, Türkiye'de bugüne kadar 11 bini aşan hibrit otomobil satışı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Uzun zamandır beklediğimiz Yeni Corolla şimdi çok daha gösterişli ve prestijli bir yapıya kavuştu. Bugüne kadar tüm dünyada 46 milyon adedi geçen satışı ile en çok tercih edilen otomobil olan Corolla, ülkemizde de markamızın lokomotifi olmaya devam edecektir. Bir başka gurur kaynağımız ise Yeni Corolla'nın hibrit versiyonu ile birlikte Türkiye'de üretiliyor olması. Bir ilk olan yerli üretim Yeni Corolla Hybrid'in de katkısıyla 2019 yılında, 12 bin adetlik hibrit otomobil satışı yapmayı hedefliyoruz. Mart ayı itibariyle toplam satışlardaki hibrit araç satış oranımızın yüzde 50'nin üzerine çıkması hedefimize ulaşacağımızın en büyük göstergesi."



Şanlıurfa'daki bayinin yönetim kurulu başkanı Aziz Çayırcıoğlu ise Türkiye'de hibrit otomobillere karşı ilginin artığını gördüklerini belirtti.

Çayırcıoğlu, hızlı bir satış trendi içinde bulunan hibrit otomobil satışlarının Corolla Hybrid ile daha da iyi bir konuma geleceğine inandığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Toyota, hibrit otomobillerin sağladığı benzersiz sürüş keyfinin yanı sıra, batarya kiralama maliyetleri olmayan, şarj istasyonu ve benzeri altyapı gereksinimi duymadan hibrit teknolojisini orta ve uzun vadede en ekonomik ve ekolojik çözüm olarak görüyor. Biz de müşterilerimizi bu yönde bilgilendirip hibrit otomobillerin avantajlarını anlatıyoruz. Görüyoruz ki hibrit otomobili test edenler ve alanlar çok memnun oluyorlar ve bu araçlarından vazgeçmiyorlar."

Kaynak: AA