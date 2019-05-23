Toyota'dan Sonra Honda da Hava Yastığı Arızası Nedeniyle Binlerce Aracını Geri Çağırdı
Geçtiğimiz aylarda kusurlu hava yastığı nedeniyle 1,7 milyon aracını geri çağıran Toyota'nın ardından Honda da hava yastığı arızası nedeniyle 118 bin aracını geri çağırdı.
Honda Motor, ABD`de sattığı 2019 model Honda CR-V modeli 118 bin aracı servislere çağırdı.
HAVA YASTIKLARI ANİDEN AÇILIYOR
Honda Motor, ABD'de sattığı 2019 model Honda CR-V modeli 118 bin aracı, 3 yaralanmaya yol açan ani hava yastığı açılması arızası nedeniyle servislere çağırdı.
6 HADİSE YAŞANDI
Yapılan açıklamaya göre araçların servislere geri çağrılması kararı, 6 olayda sürücü hava yastığının bir kaza olmadan açılması sonrasında verildi.
Toyota da geçtiğimiz aylarda aldığı karar ile, hava yastığı problemleri nedeniyle Türkiye'de dahil çok sayıdaki ülkede 1,7 milyon aracını geri çağırmıştı.