Toyota CEO'su Bozkurt: Elimizdeki 300-400 araç kaldı Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, "Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet. Üretim yeniden başlayana kadarki süreçte yeni araç satışı maalesef yapılamayacak ya da çok sınırlı sayıdaki eldeki tek tük araçlarla yapılacak gibi görünüyor" dedi.

Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, "Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet. Üretim yeniden başlayana kadarki süreçte yeni araç satışı maalesef yapılamayacak ya da çok sınırlı sayıdaki eldeki tek tük araçlarla yapılacak gibi görünüyor" dedi. Kaynak: Dunya.com