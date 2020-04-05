Toyota CEO'su Bozkurt: Elimizdeki 300-400 araç kaldı
Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, "Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet. Üretim yeniden başlayana kadarki süreçte yeni araç satışı maalesef yapılamayacak ya da çok sınırlı sayıdaki eldeki tek tük araçlarla yapılacak gibi görünüyor" dedi.
05.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:54
Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, "Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet. Üretim yeniden başlayana kadarki süreçte yeni araç satışı maalesef yapılamayacak ya da çok sınırlı sayıdaki eldeki tek tük araçlarla yapılacak gibi görünüyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com