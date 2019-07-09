Tour de France ZE Raporu: 3. Gün
Tour de France'ın üçüncü etabı, geneli düz ancak son kilometreleri inişlli çıkışlı bir parkura sahipti.
Tour de France'ın üçüncü etabı, geneli düz ancak son kilometreleri inişlli çıkışlı bir parkura sahipti. Etabı Deceuninck - Quick Step'in Fransız bisikletçisi Julian Alaphilippe ilk sırada tamamladı. Alaphilippe bu galibiyetle birlikte sarı mayoyu üzerine geçirdi.
Üçüncü günü Team Sunweb'den Michael Matthews ikinci, Trek-Segafredo'dan Jasper Stuvyen üçüncü sırada tamamladı.
Tour'un üçüncü gününde yaşananları, Eurosport Türkiye spikeri Caner Eler değerlendirdi.
Kaynak: EuroSport.com
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