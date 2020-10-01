Totti, gönderdiği video ile komadan uyanan Ilenia Matilli'yi ziyaret etti
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Totti, gönderdiği video ile komadan uyanan Ilenia Matilli'yi ziyaret etti

01.10.2020 12:04 | Son Güncelleme: 01.10.2020 12:16

Roma efsanesi Francesco Totti hayranlarını sevindirmeye devam ediyor. Yıldız isim, 9 ay kaldığı komadan kendisinin gönderdiği video sayesinde çıkan Roma taraftarı genç kadın futbolcuyu hastanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

İtalya Serie A ekibi Lazio'nun kadın takımında oynayan genç futbolcu Ilenia Matilli, Aralık ayında geçirdiği kaza sonucu komaya girmiş ve uzun süre uyanamamıştı. Matilli'nin uyamasına, Lazio'nun ezeli rakibi Roma'nın efsanesi Francesco Totti'nin yolladığı video vesile olmuştu.

Totti, komadan uyanan 19 yaşındaki genç kadın futbolcuyu hastanede ziyaret etti. 44 yaşındaki efsane isim, Matilli ile yaklaşık 1.5 saat vakit geçirdi. Roma formasını imzalayan Totti, genç isimle birçok fotoğraf çektirdi.

Totti, gönderdiği video ile komadan uyanan Ilenia Matilli'yi ziyaret etti

"YARDIMCI OLACAĞIMI BİLSEYDİM DAHA ÖNCE GÖNDERİRDİM"

Totti ile buluştuğu için yaşadığı mutluluk yüzüne yansıyan Ilenia Matilli, efsane isimden yeniden buluşmak için söz aldı.

Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Totti, "Benim için çok güzel ve dokunaklı bir andı. Umarım onun için çok daha fazlası olmuştur. Çok mutu oldum. Ilenia konuşamıyor ancak sarıldık ve sonrasında ağlamaya başladı. Yardımcı olacağımı bilseydim videoyu daha önce gönderirdim. Taburcu olur olmaz yeniden görüşeceğiz" dedi.

Totti, gönderdiği video ile komadan uyanan Ilenia Matilli'yi ziyaret etti

"TOTTI'YLE KONUŞMAK KARDEŞİMLE KONUŞMAK GİBİYDİ"

Matilli'nin babası Stefano da Totti'nin ziyaretinden çok etkilendiğini belirterek, "Totti ile iletişime geçerek kızım için video çekmesini sağlayan arkadaşına çok teşekkür ediyorum. Francesco bunu hemen kabul etti. Onun iyi kalpli biri olduğunu görebilirsiniz. Bugün onunla hastanede konuşmak, kardeşimle konuşmak gibiydi" ifadelerini kullandı.

"Altın kalpli" olarak tanınan ve iyilikleriyle bilinen Roma'nın efsane kaptanı Francesco Totti Ilenia'ya yolladığı videoda "Yanındayız, güçlüsün başaracaksın, bu sureci aşacaksın ve iyileşeceksin" mesajını vermişti.

Totti, gönderdiği video ile komadan uyanan Ilenia Matilli'yi ziyaret etti
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