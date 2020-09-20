Tottenham, Southampton'ı 5-2 mağlup etti İngiltere Premier Ligi'nin ikinci hafta maçında Southampton ile Tottenham karşı karşıya geldi. St. Mary's'de oynanan mücadeleyi konuk ekip 5-2 kazandı. Heung-Min Son attığı 4 golle ve Harry Kane ise yaptığı 4 asist ve attığı 1 golle maça damga vururken, İngiliz golcü tarihe geçti.

İngiltere Premier Lig'de 2. hafta mücadelesinde Ralph Hasenhüttl'un takımı Southampton ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenham kozlarını paylaştı.

St Mary's Stadyumu'nda oynanan karşılşamada Tottenham 5-2'lik skorla kazandı. Tottenham'ın gollerini 45, 47, 64 ve 73'te Heung-Min Son ve 82'de Harry Kane kaydetti. Southampton'ın gollerini 32 ve 90. dakikada Danny Ings attı.

HARRY KANE TARİHE GEÇTİ

Tottenham'da Güney Koreli yıldız Son'un gollerinde tüm asistleri Kane yaptı. Harry Kane, Premier League'de ilk defa bir oyuncuya aynı maçta 4 asist yapan ilk futbolcu oldu.

Alınan bu sonucun ardından Southampton 2. maçından da yenilgiyle ayrılmış oldu. Tottenham ise sezonun ilk üç puanına ulaştı.

Ligin bir sonraki haftasında Southampton deplasmanda Burnley ile karşılaşacak. Tottenham sahasında Newcastle'ı ağırlayacak.