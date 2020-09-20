Tottenham, Southampton'ı 5-2 mağlup etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tottenham, Southampton'ı 5-2 mağlup etti

İngiltere Premier Ligi'nin ikinci hafta maçında Southampton ile Tottenham karşı karşıya geldi. St. Mary's'de oynanan mücadeleyi konuk ekip 5-2 kazandı. Heung-Min Son attığı 4 golle ve Harry Kane ise yaptığı 4 asist ve attığı 1 golle maça damga vururken, İngiliz golcü tarihe geçti.

20.09.2020 15:58 | Son Güncelleme: 20.09.2020 16:11

İngiltere Premier Lig'de 2. hafta mücadelesinde Ralph Hasenhüttl'un takımı Southampton ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenham kozlarını paylaştı.

St Mary's Stadyumu'nda oynanan karşılşamada Tottenham 5-2'lik skorla kazandı. Tottenham'ın gollerini 45, 47, 64 ve 73'te Heung-Min Son ve 82'de Harry Kane kaydetti. Southampton'ın gollerini 32 ve 90. dakikada Danny Ings attı.

HARRY KANE TARİHE GEÇTİ

Tottenham'da Güney Koreli yıldız Son'un gollerinde tüm asistleri Kane yaptı. Harry Kane, Premier League'de ilk defa bir oyuncuya aynı maçta 4 asist yapan ilk futbolcu oldu.

Alınan bu sonucun ardından Southampton 2. maçından da yenilgiyle ayrılmış oldu. Tottenham ise sezonun ilk üç puanına ulaştı.

Ligin bir sonraki haftasında Southampton deplasmanda Burnley ile karşılaşacak. Tottenham sahasında Newcastle'ı ağırlayacak.

Tottenham, Southampton'ı 5-2 mağlup etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Murat Kurum Emmanuel Macron Mustafa Destici Erol Mütercimler
Magazin Hanife Cimilli İbo Deniz Akkaya Candaş Tolga Işık
Spor Arda Turan Rıza Çalımbay Mehmet Özdilek Malcolm Thomas Josef De Souza
Daha Fazla Kaza Okul Çocuk Milli
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tottenham, Southampton'ı 5-2 mağlup etti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.9.2020 16:11:47. #1.14#
title