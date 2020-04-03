Tottenham Hotspur'un Yeni Stadyumu'nda Attığı En Güzel Goller 4 Nisan 2019'da Crystal Palace ile oynadığı maç ile yeni stadyumu Tottenham Hotspur Stadyumu'na geçen Spurs'un yeni stadyumunda attığı gollerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

4 Nisan 2019'da Crystal Palace ile oynadığı maç ile yeni stadyumu Tottenham Hotspur Stadyumu'na geçen Spurs'un yeni stadyumunda attığı gollerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık. Kaynak: Dugout