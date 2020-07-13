Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Premier Lig ekiplerinden Tottenham, gelen ölüm haberiyle sarsıldı. Tottenham forması giyen Serge Aurier'in kardeşi Christopher Aurier bu sabaha karşı 05:00'te gece kulübü çıkışında vurularak öldürüldü.

Tottenham forması giyen Fildişi Sahilli Serge Aurier, amatör ligde futbol oynayan kardeşinden gelen acı haberle sarsıldı.

Fransız basının aktardığı bilgiye göre Aurier'in kardeşi Christopher Aurier, Fransa'nın Toulouse kentinde bir gece kulübü çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Katilin kaçmadan hemen önce bir kez de mide bölgesine doğru ateş ettiği ifade edildi. Sabaha karşı 5 sularında gerçekleşen saldırı sonrası Christopher Aurier hayatını kaybetti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Aurier'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı.

Cinayetle ilgili polisin soruşturma başlattığı ve katili arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.