TotalEnergies, yüzde 100 yenilenebilir yakıtını tanıtmaya hazırlanıyor
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TotalEnergies, yüzde 100 yenilenebilir yakıtını tanıtmaya hazırlanıyor

TotalEnergies, yüzde 100 yenilenebilir yakıtını tanıtmaya hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi

TotalEnergies, Le Mans 24 Saat Yarışları ve FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yüzde 100 yenilenebilir yakıtını tanıtacak.

TotalEnergies, Le Mans 24 Saat Yarışları ve FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yüzde 100 yenilenebilir yakıtını tanıtacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, motor sporları yarışları için yüzde 100 yenilenebilir yakıt geliştiren TotalEnergies, bu ürününü 2022 Le Mans 24 Saat Yarışları'nı da kapsayan FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda ve Avrupa Le Mans Serisi'nde görücüye çıkarmayı planlıyor.

TotalEnergies tarafından satışa sunulacak biyoetanol bazlı yakıtın üretiminde Fransız tarım endüstrisinden gelen şarap küspesi ve döngüsel ekonominin sağladığı hammaddeden üretilen "etil tersiyer bütil eter" kullanılacak. Yakıtın, yarış arabalarının karbondioksit emisyonlarında en az yüzde 65 gibi kayda değer bir azalma sağlaması bekleniyor.

"Excellium Racing 100" olarak adlandırılan yakıt, otomobil üreticilerinin gereksinimlerini ve sürdürülebilir yakıtlara yönelik en güncel FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası kriterlerini karşılayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TotalEnergies Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Patrick Pouyanné, enerji geçişinde önemli bir aktör olmak ve 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmak istediklerini ifade etti.

Pouyanné, TotalEnergies'in stratejisini motor sporlarına uygulayarak müşterilerinin ve iş ortaklarının gelişimini desteklediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Gelişmiş biyoyakıtlar, karbondioksit emisyonlarının hızlıca azaltılması için ulaşım sektörüne destek olma konusunda yadsınamaz bir rol oynuyor. 2022 gibi yakın bir zamanda motor yarışlarında kullanıma sunulacak olan bu yüzde 100 yenilenebilir yakıt, buna mükemmel bir örnek teşkil ediyor. Bizler TotalEnergies olarak geniş kapsamlı bir enerji şirketine dönüştükçe, yarış pistleri bizim için hiç olmadığı kadar belirgin bir biçimde açık hava laboratuvarları haline geldi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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