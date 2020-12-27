Tosya'da çöp toplama aracı hizmete girdi
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Tosya'da çöp toplama aracı hizmete girdi

27.12.2020 13:51 | Son Güncelleme: 27.12.2020 13:55
Tosya'da çöp toplama aracı hizmete girdi

Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği envanterine giren çöp toplama aracı, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği envanterine giren çöp toplama aracı, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Kaymakamlık bünyesinde çöp toplama aracını hizmete aldıklarını belirterek, Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği araç envanterine yeni bir araç daha eklediklerini kaydetti.

Aracın Devlet Malzeme Ofisi'nden satın aldığını anlatan Pişkin, şunları söyledi: "Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğimizin araç envanterine bugün yeni bir araç daha ekledik. Devlet Malzeme Ofisi'nden satın aldığımız 2020 model Ford marka, 13+1,5 m3 kapasiteli çöp toplama aracı ilçemize hayırlı olsun. 689 bin liraya satın aldığımız aracın 94 bin lirası Kaymakamlığımız tarafından karşılanırken 595 bin lirası Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından, Sıfır Atık Projesi kapsamında şartlı nakit yardımı olarak hibe yoluyla karşılandı. Köylerimizde çöp sorununa kalıcı ve sağlıklı bir çözüm üretmek için kullanacağımız aracın ilçemize kazandırılmasında bizlere büyük destek olan Dışişleri Bakan Yardımcımız, Kıymetli Tosyalı hemşehrimiz Sayın Faruk Kaymakcı'ya çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Pişkin, aracın direksiyonuna geçerek deneme sürüşü yaptı ve görevlilerden araç hakkında bilgi aldı. - KASTAMONU

Tosya'da çöp toplama aracı hizmete girdi
Tosya'da çöp toplama aracı hizmete girdi
Tosya'da çöp toplama aracı hizmete girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 14:05:05. #1.14#
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