Tosuncuk'un avukatlarından mağdurları kızdıracak talep: Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyeceğiz
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Tosuncuk'un avukatlarından mağdurları kızdıracak talep: Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyeceğiz

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Brezilya'da teslim olan Tosuncuk'un avukatlarından mağdurları kızdıracak bir açıklama geldi. Avukatlar, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Mehmet Aydın için adli makamlardan "tutuklanmama garantisi" isteyeceklerini söyledi.

Çiftlik Bank kurucusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, 2018 yılında binlerce kişiden milyonlarca lira vurgun yaparak yurt dışına kaçmıştı. Kırmızı Bülten ile aranan Aydın, Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğu'na giderek teslim oldu. Aydın'ın Brezilya devleti ile temasa geçirilerek kısa zamanda yurda getirilmesi bekleniyor.

"İADE SÜRECİ BAŞLAYACAK"

Dün akşam avukatları aracılığıyla bir video yayınlayan Tosuncuk, Türk yargısına teslim olacağını belirterek kendisinin de mağdur olduğunu söyledi. "Teslim olacak" haberinden kısa bir süre sonra avukatların verdiği bilgiye göre Mehmet Aydın, Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde teslim oldu. Aydın'ın avukatları konsolosluk ile bağlantı kurduklarını ve Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye iade sürecinin başlatılacağını söyledi.

"TUTUKLANMAMA GARANTİSİ"

Sabah'ta yer alan habere göre Aydın'ın avukatları Fatih Kuş ve Şehmus Uluç, ülkeye gelişinin 1-2 günden kısa sürebileceğini ifade etti. Avukatlar, adli makamlardan ilerleyen süreçte de tutuklanmama garantisi talep edebileceklerini söyledi. Aydın'ın gıyabında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunuyor.

"MAĞDURİYETİNİ ANLATMAK İSTİYOR"

"Neden yıllar sonra teslim olma kararı aldığı" konusunda ise Aydın'ın artık mağduriyetini anlatmak adına böyle bir karar aldığı ifade edildi.

Tosuncuk'un avukatlarından mağdurları kızdıracak talep: Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyeceğiz
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Haber Yorumları (4)
PLATON : Herkes biliyor ulke yol gecen hani. Gelecegin afganistani.
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DOĞRU SÖYLEYEN : Eğer böyle bir istek kabul edilirse işte o zaman adalet kalmamış demektir.
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ZEYNEP NURSEN: Garanti verseler de tutuklarlar
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Tosuncuk'un avukatlarından mağdurları kızdıracak talep: Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyeceğiz - Haberler Ekonomi
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