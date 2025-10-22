Torreira'nın babasının sağlık durumu hakkındaki haberler merak konusu oldu. Torreira, sahadaki performansının yanı sıra ailesine olan bağlılığıyla da tanınan bir futbolcu olarak, sevenlerinin desteğini her zaman yanında hissediyor. Peki, Torreira babası kalp krizi mi geçirdi, babasının sağlık durumu ne?

TORREİRA BABASI KALP KRİZİ Mİ GEÇİRDİ?

Gazeteci Emre Kaplan: "Lucas Torreira'nın babası dün gece kalp krizi geçirdi. Sabah kalktığında yanına gidip gitmeme konusunda ikilemde kaldı. Kritik maçta takımı yalnız bırakmama konusunda irade gösterdi. Elde edilen hiçbir başarı tesadüfi olarak gerçekleşmiyor."

TORREİRA KİMDİR?

Lucas Sebastián Torreira Di Pascua, 11 Şubat 1996 tarihinde Uruguay'ın Fray Bentos kentinde doğdu. Futbola genç yaşta yerel kulüplerde başladı. Daha sonra İtalya'ya giderek Pescara altyapısında gelişimini sürdürdü. Orta sahada oynayan Torreira, top tekniği, mücadele gücü ve oyun görüşüyle dikkat çekti.

Profesyonel Kulüp Kariyeri

Pescara (2014–2016): Profesyonel kariyerine burada adım attı. Serie B'deki performansı, Serie A takımlarının dikkatini çekti.

Sampdoria (2016–2018): İtalyan ekibinde gösterdiği başarılı performansla Avrupa futbolunun önde gelen takımlarının radarına girdi.

Arsenal (2018–2022): 2018 yazında İngiltere Premier League ekiplerinden Arsenal'e transfer oldu. İlk sezonunda İngiltere Lig Kupası ve Avrupa Ligi'nde önemli maçlarda forma giydi.

Atletico Madrid (2020–2021): Arsenal'den İspanya'ya kiralık olarak geçti ve burada La Liga şampiyonluğu yaşadı.

Fiorentina (2021–2022): Bir sezon daha İtalya'da kiralık oynadı.

Galatasaray (2022–günümüz): 2022 yazında Galatasaray'a transfer oldu. Dinamik oyunu, agresif presi ve savunma katkısıyla kısa sürede takımın vazgeçilmezlerinden biri hâline geldi.

Millî Takım Kariyeri

Torreira, Uruguay Millî Takımı formasını 2018'de giymeye başladı. Aynı yıl Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda da kadroda yer aldı ve çeyrek final gören takımın önemli parçalarından biri oldu.

Oyun Tarzı

Lucas Torreira, genellikle defansif orta saha veya ön libero olarak görev yapar. Kısa boyuna rağmen mücadeleci yapısı, top kapma becerisi, oyun kurma yeteneği ve enerjik futboluyla tanınır. Ayrıca taktik disipline sadık bir oyuncudur ve hem savunmada hem hücumda takımına denge kazandırır.

Kişisel Bilgiler

Doğum Tarihi: 11 Şubat 1996

Doğum Yeri: Fray Bentos, Uruguay

Boy: 1.68 m

Mevki: Orta saha (defansif orta saha)

Millî Takım: Uruguay

Kulüp: Galatasaray