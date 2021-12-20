Toroslar EDAŞ'tan Hatay'ın Arsuz ilçesine 5,7 milyon liralık yatırım

ARSUZ, HATAY (AA) - Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ), Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Hüyük Mahallesi'nin elektrik şebekesini 5,7 milyon liralık yatırımla yeniledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında ilçede 15 kilometrelik alçak gerilim kablosu, 730 galvanizli demir direk, 18 dağıtım trafosu ve 10 kilometre müşterek kablo tesis edildi, gerekli hatlar da yer altına alındı.

Toroslar EDAŞ'ın, kesintileri ve kalite sorunlarını en aza indirecek yeni şebeke yatırımı dahilinde, uzun hatlardaki kaynak noktaları yakınlaştırılarak kısaltıldı.

Böylece, bölgede kuvvetli yağış veya fırtına gibi mevsimsel şartların oluşturabileceği arızaların etkilerinin minimize edilmesi amaçlandı.

Proje kapsamında, ağaç direklerin yerini demir direkler alırken, dağıtım trafolarının sayı ve güçleri yükseltildi. Ayrıca 23 adet yeni aydınlatma direği tesisiyle daha aydınlık bir çehreye kavuşturuldu.

Söz konusu yatırımla yenilenen şebeke ile 1200 hanede yaşamını sürdüren 3 bin 100 kişiye daha kaliteli ve sürekli enerji sağlandı.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet