Toroslar Belediyesinden çiftçiye atölye desteği
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Toroslar Belediyesinden çiftçiye atölye desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Toroslar Belediyesinden çiftçiye atölye desteği

Toroslar Belediyesi, geçimini erik ve cennet meyvesi üretiminden sağlayan çiftçilerin hava koşullarından etkilenmemeleri için Korucular Mahallesine erik boylama atölyesi yaptı.

Toroslar Belediyesi, geçimini erik ve cennet meyvesi üretiminden sağlayan çiftçilerin hava koşullarından etkilenmemeleri için Korucular Mahallesine erik boylama atölyesi yaptı.

Toroslar Belediyesi,hayata geçirdiği projeler ve farklı üretim metotlarıyla tarımsal kalkınma hamlesini sürdürüyor. Korucular Mahallesinde yaşayan ve çiftçilikle geçimini sağlayan Fatma Gök, çiftçiliği bir tutkuya dönüştürerek, başarmanın, üretmenin ve aile ekonomisine destek sağlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Erik boyama aşamasının imece usulü yapıldığını aktaran Gök, "Ambalaj ve dizim işlemini ise kadın çiftçiler olarak bizler üstleniyoruz. Fakat bir atölyemiz yoktu ve hava koşulları bizi etkiliyordu. Biz de Toroslar Belediyesi'nden bu konuda destek istedik. Başkanımız sağ olsun bizim sesimizi duydu ve bize atölye yapılması konusunda yardımcı oldu" dedi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Soy da eriğin geçim kaynakları olduğunu söyleyerek; "Yaşamımız ve geçim kaynağımız burası. Erik boylama atölyesi için başkanımıza teşekkür ederiz. Atölyenin bulunduğu alan köyümüzde herkesin ulaşabileceği bir noktada. Erik boylama, işçilik gerektiren meşakkatli bir işlem. Bu atölye, bizim elimizi daha da rahatlatacak" ifadelerini kullandı.

"Üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da Toroslar'da üretimin sürdürülebilmesi ve üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi için çaba gösterdiklerini belirterek, "Toroslarımızın ekonomisinin büyümesi, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın refahının da artması demektir" dedi. "Bu anlamda Ar-Ge, tarım, turizm ve istihdam odaklı projelerimizi sürdürüyoruz" diyen Yılmaz; "İlçemizin en önemli ekonomik kaynağı tarım ve hayvancılık. Hayata geçirdiğimiz ve hedeflediğimiz projelerle bu potansiyeli daha da artıracağız. Eşsiz güzelliğe sahip bölgemizde yetişen can eriğimiz, kentimiz ve ülkemiz için önemli bir değer. Üreticilerimize sağladığımız destekle üretilen ürünün değerini koruyabilmek bizim için mutluluk verici. Erik boylama atölyemizin Korucular Mahallemize, üreticilerimize hayırlı olmasını diliyor, tüm çiftçilerimizin bereketli bir hasat dönemi geçirmelerini temenni ediyorum" diye konuştu. - MERSİN

Toroslar Belediyesinden çiftçiye atölye desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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