Torku'nun Genç Sporcuları, Mezopotamya Turu'nda da Derece Elde Etti

Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu'nun dördüncü ve son günündeki 108 kilometrelik Yavuzeli-Gaziantep etabı tamamlandı. Performansıyla göz dolduran Torku Şekerspor'dan Batuhan Özgür etabı üçüncülükle tamamladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu'nun ikinci günündeki Mardin-Şanlıurfa etabı, Göbeklitepe Kavşağı'nda tamamlandı. 178 kilometrelik etapta milli takım sporcusu Cebrail Şeker birinci, Sırbistan Milli Takımı'ndan Stefan Stefanovic ikinci, Torku Şekerspor'dan Muhammed Selçuk ise üçüncü oldu. Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu'nun son günündeki Yavuzeli-Gaziantep etabı ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Bu etapta da milli takım sporcusu Ahmet Örken birinci, Bike Arid takımından (Almanya) Aaron Grosser ikinci, Torku Şekerspor'dan Batuhan Özgür ise üçüncü oldu. Böylece Torku Şekerspor'un genç sporcuları, Mezopotamya Bisiklet Turu'nda kürsüye iki defa çıkmış oldu.

Organizasyon boyunca sporcular, Mardin, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep güzergahında 620 kilometre pedal çevirdi.

Torku Şekerspor Antrenörü Sadettin Kızıl, tur sonunda yaptığı değerlendirmede, Torku Şekerspor'un sporcuların çok genç olmalarına rağmen önemli bir başarı elde ettiklerini ve bundan sonraki organizasyonlarda da derecelerin geleceğini söyledi. Torku Şekerspor'un adından söz ettirmeye devam edeceğini belirten Kızıl, bisiklet sporuna verdiği destekten dolayı 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'a teşekkür etti. - KONYA

Kaynak: İHA