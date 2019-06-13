Torku iflas ediyor mu? Torku'dan iflas iddialarına yanıt geldi!

Yerli marka Torku'nun iflas ettiği iddiaları sosyal medya da gündem oldu. 23 Haziran seçimlerinin ardından iflasını ilan edeceği söylenen marka ortaya atılan iddiaları yalanladı.

'BİR KISIM TORKU MARKASINI HAZMEDEMİYOR'

Sosyal medyada dolaşan, Torku markasının iflas ettiği ve iflasını da 23 Haziran İstanbul seçimlerinden sonra açıklayacağı haberlerine Torku'dan açıklama geldi.Torku'nun resmi Twitter hesabından söz konusu iddialara ilgili yapılan duyuruda:

"Siz değerli Torku tüketicilerinin bize olan güvenini sarsmaya yönelik kasıtlı olarak çıkarılan asparagas haberlerin sonuncusu, Torku'nun iflas açıklayacağına dair yapılan sistematik yayınlardır. Ne bir hat durdu ne de bir kişi işinden oldu. İSO 500'de 1 fabrikamız varken şimdi 4 fabrikamız oldu. Bir kısım ısrarla çiftçinin 45 tesisi ve Torku gibi markası olmasını hazmedemiyor. Tüketicilerimizden ricamız dedikodulara prim vermeyiniz." ifadeleri yer alıyor.

TORKU KİMİN?

Anadolu Birlik Holding'in sahibi olduğu Konya Şeker Fabrikası tarafında üretilen ürünler ile biliniyor. Torku markası, bir üretici kooperatifi olan Konya Şeker'in girişimleriyle 2007 yılında ortaya çıktı. Konya Şeker fabrikasının temeli 13 Eylül 1953'de atıldı. Fabrikanın makine ve tesisleri Alman ARGE firmasına ihale edilmiş, Eylül 1954 tarihinde üretime başlanmıştır. Üretimini Konya'nın merkez ilçelerinden Meram'da sürdürüyor. Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş'nin yönetim kurulu başkanı ise RecepKonuk'tur.