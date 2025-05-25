Torino Roma CANLI nereden izlenir? Serie A Torino Roma maçı ne zaman?

Torino Roma maçı hangi kanalda? Torino Roma maçı öncesi Torino Roma maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Serie A'in önemli mücadelelerinden Torino Roma maçı detayları araştırılıyor. Peki, Torino Roma maçını hangi kanal veriyor? İşte Torino Roma maçı yayın bilgisi haberimizde! Torino Roma CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

TORİNO ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Milan ile Monza arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanallarından canlı maç izlenebilecek.

TORİNO ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Torino Roma maçı, 25 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Torino Roma maçı, saat 16:00'da başlayacak.

TORİNO ROMA MAÇI KAÇ KAÇ?

Torino Roma maçı henüz başlamadı.

TORİNO ROMA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Milan ve Monza, karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Milano'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.