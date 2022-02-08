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Toptaş 275 kilo kaldırarak Türkiye ikincisi oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Toptaş 275 kilo kaldırarak Türkiye ikincisi oldu

Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'na Sivas'ı temsilen katılan sporcu Caner Toptaş, büyük bir başarıya imza attı.

ÇORUM (İHA) - Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'na Sivas'ı temsilen katılan sporcu Caner Toptaş, büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Çorum'da düzenlenen Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası tamamlandı. 19 kategoride, 45 ilden 148'i kadın 358 sporcunun katıldığı şampiyonada sporcular rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek hünerlerini sergiledi.

Sivas'ı temsilen büyükler kategorisinde şampiyonaya katılan Caner Toptaş 67 kiloda, 127 kilo koparma, 148 kilo silkme ve toplamda toplam da 275 kilo kaldırarak Türkiye ikincisi oldu. Samet Coşkun ise kategorisinde Türkiye dördüncüsü olarak kente madalya ile döndü. - SİVAS

Toptaş 275 kilo kaldırarak Türkiye ikincisi oldu

Toptaş 275 kilo kaldırarak Türkiye ikincisi oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor

Türkiye, Halter, Çorum, Sivas, Spor, Haber

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