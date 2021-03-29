Topraksız çilekte hasat bereketi
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Topraksız çilekte hasat bereketi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Topraksız çilekte hasat bereketi

Türkiye'nin örtü altı tarımında söz sahibi Antalya'da topraksız tarımla yetiştirilen çilekler, yurt dışından gelen taleplere yetişemiyor.

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Türkiye'nin örtü altı tarımında söz sahibi Antalya'da topraksız tarımla yetiştirilen çilekler, yurt dışından gelen taleplere yetişemiyor. Tarımda son yıllarda rekolteyi yükseltmek için yapılan topraksız tarım uygulamaları, her geçen gün bir yenisini bünyesine ekliyor. Bu yöntemle yetiştirilen çilek rekoltesi, topraklı tarıma göre 5 kat daha fazla artıyor. Çilekler yurt içine seradan kilogramı 14,5 TL, yurt dışına ise 17 TL'den çıkıyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde topraksız çilek üreten Roa Biyoteknoloji bünyesinde görev yapan Ziraat Mühendisi Aslı Turan, topraksız tarım da birim alanda daha fazla fide dikimi yapıldığını ve bundan dolayı da daha fazla verim elde ettiklerini söyledi. Dönüm başına 19 bin 500 fide ekilerek, topraklı tarıma göre 5 kat daha fazla ürünle yıl sonunda dönüm başına 18 ton rekolte aldıklarını ifade etti.

Kokopit ve Hindistan cevizi kabukları ile yurt dışından ithal edilmiş malzemeleri çilek üretimin de kullandıklarını kaydeden Aslı Turan, "Çilek, sulu ve katı ortamda yetiştirilebilir. Biz katı ortamda yetiştiriyoruz. 3/1 oranında perlit karışımı ile birlikte kokopitimiz var. Su tutma kapasitesi yüksek olduğundan dolayı yine kokopiti tercih ediyoruz" diye konuştu.

Yurt dışından taleplerin oldukça fazla olduğunu ifade eden Turan, "Romanya, Makedonya, Kırgızistan ve Özbekistan gibi ülkelere şu anda ihracatını sağlıyoruz. Bu ülkelerden başka ülkelerden de talepler artıyor. Yurt içinden de üst düzey marketlere pazarlamasını sağlıyoruz" dedi.

Çilek dikimlerini Kasım ayında gerçekleştirdiklerini söyleyen Turan, "Hasada Şubat ayında başladık. Temmuz ve Ağustos aylarına kadar devam edecek hasadımız. Ondan sonra da fide dönemi başlayacak. Haftada şu an iki hasat yapıyoruz. Kadınlarımız çalışıyor. Severek çalışıyorlar. Ayrıca istihdam ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Ürünlerimiz hastalıksız, uzun yola dayanıklı, raf ömrü uzun, A kalite ve ilaç kalıntısı bulunmuyor. Bundan dolayı da yurt dışı ihracatımız daha sağlıklı ve güvenilir oluyor. Bu bizi güvenilir kılıyor" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Topraksız çilekte hasat bereketi
Topraksız çilekte hasat bereketi
Topraksız çilekte hasat bereketi
Topraksız çilekte hasat bereketi
Topraksız çilekte hasat bereketi
Topraksız çilekte hasat bereketi
Topraksız çilekte hasat bereketi
Topraksız çilekte hasat bereketi
Topraksız çilekte hasat bereketi
Topraksız çilekte hasat bereketi
Topraksız çilekte hasat bereketi
Topraksız çilekte hasat bereketi
Topraksız çilekte hasat bereketi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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