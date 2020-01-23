Toprağa gömülü bonzai ele geçirildi
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Toprağa gömülü bonzai ele geçirildi

Adıyaman'da, polis ekiplerince toprağa gömülü bonzai ele geçirildi.

23.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:13
Toprağa gömülü bonzai ele geçirildi

'da, ekiplerince toprağa gömülü bonzai ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, ekiplerince, Pirin Mevkiinde narkotik köpekle yapılan çalışmalarda toprağa gömülü 2 adet su şişesi içerisinde 1 kilo 700 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken konuyla ilgili olarak G.B., isimli bir kişi gözaltına alındı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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