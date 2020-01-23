Toprağa gömülü bonzai ele geçirildi
Adıyaman'da, polis ekiplerince toprağa gömülü bonzai ele geçirildi.
Adıyaman'da, polis ekiplerince toprağa gömülü bonzai ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Pirin Mevkiinde narkotik köpekle yapılan çalışmalarda toprağa gömülü 2 adet su şişesi içerisinde 1 kilo 700 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken konuyla ilgili olarak G.B., isimli bir kişi gözaltına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN