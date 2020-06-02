Toplu taşıma araçlarında ve duraklarda dikkat çeken yoğunluk
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Toplu taşıma araçlarında ve duraklarda dikkat çeken yoğunluk

Normal hayatın 1 Haziran itibariyle başlamasının ardından mesai saati bitiminde toplu taşıma ve bazı duraklarda dikkat çeken yoğunluklar oluştu.

Toplu taşıma araçlarında ve duraklarda dikkat çeken yoğunluk
02.06.2020 18:50 | Son Güncelleme: 02.06.2020 19:01

Normal hayatın 1 Haziran itibariyle başlamasının ardından mesai saati bitiminde toplu taşıma ve bazı duraklarda dikkat çeken yoğunluklar oluştu.

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerle insan hareketliliği azaltılmıştı. 1 Haziran'da normal hayata geçişle birlikte insan hareketliliği gözle görünür oranda artmaya başladı. Mesai bitimiyle birlikte toplu taşıma araçlarında ve bazı duraklarda oluşan yoğunluk dikkat çekti. Bazı duraklarda sosyal mesafe hiçe sayıldığı görülürken, bazı duraklarda ise vatandaşların sosyal mesafeye uygun şekilde bekledikleri görüldü. Metrobüs ve duraklarda birbirine bağlayan üst geçitlerde dikkat çeken yoğunluklar oluştu. Özellikle iş çıkış saatiyle Yenibosna metrobüs ve toplu taşıma duraklarında yoğunluğun yaşandığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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