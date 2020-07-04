HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Toplaması yasak, fiyatı çeyrek altınla yarışıyor

-Kış aylarının vazgeçilmezi olan ve göğüs hastalıklarına iyi geldiği düşünülen saf salebin kilogram fiyatı dudak uçuklatıyor.

Toplaması yasak, fiyatı çeyrek altınla yarışıyor
04.07.2020 09:49 | Son Güncelleme: 04.07.2020 09:53

-Kış aylarının vazgeçilmezi olan ve göğüs hastalıklarına iyi geldiği düşünülen saf salebin kilogram fiyatı dudak uçuklatıyor.

Orkide ailesine mensup olan ve dağlık ya da çayırlık alanlarda kendiliğinden yetişen Salep bitkisi, birçok faydası ile biliniyor. Özellikle öksürük, bronşit ve soğuk algınlığı gibi göğüs hastalıklarına iyi geldiği bilinen Salep bitkisi dondurma yapımında da kullanılıyor. Kış aylarının vazgeçilmezleri arasında olan Salep fiyatıyla ise dudak uçuklatıyor. Kilogram fiyatı 900 Türk lirası olan salebi satın alıp tüketmek hem sağlam bir bütçe hemde cesaret istiyor. Fiyatı altında yarışan bu şifalı bitki vatandaşlar tarafında gramla alınıyor.

İzinsiz toplayanlara ağır ceza

Bitki türünün yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olması nedeniyle bitkiyi toplayana 73 bin TL ceza uygulanıyor. Sivas'ta aktarcılık yapan Sefa Korkmaz salebin tırtıklı bir bitki olduğunu ve sadece tomurcuk kısmının kullanıldığını belirterek, soğanı ile toplanmasının bitkinin türünün yok olmasına neden olduğunu söyledi. Korkmaz, "Tomurcuk kısmı da ikiye bölünerek iki tomurcuk halinde bulunuyor. Bilinçsiz olarak toplanılan çift tomurcuğu var ve tekrardan toprak üzerinde yetişmesi pek mümkün olmuyor. Salebin kullanım alanları bayağı geniş. Kış aylarında iç ısıtıcı, bağışıklık sistemini artırıcı içecek olarak kullanılıyor. Aynı şekilde yazın da kıvam arttırıcılığının yüksek oranda olması sebebiyle dondurmada kullanılıyor. Salep her türlü alanda, ilimiz de bile yetişim sağlayabiliyor. İklimsel koşulları el verdiği sürece her ortam da yetişmesi mümkün. Fakat salebin toplanması ve işçiliğinin yüksek oranda maliyetli olmasından kaynaklı bunlar her türlü fiyatlara yansıyor. Orijinal salep tek yumru şeklinde toplanmasından kaynaklı bunun fiyatlara yüksek şekilde yansıdığı görünüyor." şeklinde konuştu.

Kullanım alanı oldukça geniş

Korkmaz, salep bitkisinin tomurcuk kısmının da ikiye bölünerek iki tomurcuk halinde bulunduğunu dile getirerek, " Bilinçsiz olarak toplanılan çift tomurcuğu var ve tekrardan toprak üzerinde yetişmesi pek mümkün olmuyor. Salebin kullanım alanları bayağı geniş. Kış aylarında iç ısıtıcı, bağışıklık sistemini artırıcı içecek olarak kullanılıyor. Aynı şekilde yazın da kıvam arttırıcılığının yüksek oranda olması sebebiyle dondurmada kullanılıyor. Salep her türlü alanda, ilimiz de bile yetişim sağlayabiliyor. İklimsel koşulları el verdiği sürece her ortam da yetişmesi mümkün. Fakat salebin toplanması ve işçiliğinin yüksek oranda maliyetli olmasından kaynaklı bunlar her türlü fiyatlara yansıyor. Orijinal salep tek yumru şeklinde toplanmasından kaynaklı bunun fiyatlara yüksek şekilde yansıdığı görünüyor." ifadelerini kullandı.

Güncel fiyatı 900 TL

Salebin bilinçsiz şekilde toplanmasından ötürü yasaklar konulduğunu söyleyen Aktarcı Sefa Korkmaz, genelde salebin iki şekilde yumrusu bulunduğunu ve bunun bir tanesinin toprakta bırakılması gerektiğini belirtti. Korkmaz, neslinin aktarılması için bunun yapılmasını gerektiğini dile getirerek, " Bundan ötürü toplanırken biraz daha işin kolaylığına kaçılıp iki yumrusu birden toplanıldığında toprakta tekrardan yetişmesi pek mümkün olmayabiliyor. Bununla ilgili devletimizin yaptırımları yüksek oranda bulunuyor. Biz de bunu gayet olumlu şekilde buluyoruz.Şuanda güncel fiyatı 900 Türk kirası. Tabi ki bunun yan ürünleri bulunuyor. Şekerli salep, orta saf salep ve tam saf salep olarak fiyatları değişebiliyor. Bizim elimizde bulunan salep tamamı ile yumru şeklinde bulunuyor. Yumrudan direk kendimiz kırıp tekrar toz haline getiriyoruz. Dediğim gibi saflığına göre fiyatları değişim gösterebiliyor." dedi.

Ölçek olarak ortalama bir litre süt içerisine bir tatlı kaşığının ucu kadar koyulduğunu belirten Sefa Korkmaz, kıvamının çok yüksek oranda olması kendi mevcut katının neredeyse yüzlerce katını daha da kıvamlı hale getirdiğinden ötürü saf salebin diğer saleplerden yüksek oranda ayrım gösterebildiğini ifade etti. - SİVAS

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti Ekonomi
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş Ekonomi
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak Ekonomi
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Ekonomi
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı Ekonomi
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Havai fişek fabrikasındaki patlamadan sağ çıkan işçiler yaşananları anlattı Ekonomi
Havai fişek fabrikasındaki patlamadan sağ çıkan işçiler yaşananları anlattı
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Maskeyi yanlış kullanan ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen ilimizde 4 günde korona vakaları yüzde 15 artış gösterdi
Maskeyi yanlış kullanan ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen ilimizde 4 günde korona vakaları yüzde 15 artış gösterdi
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
'Hz. Süleyman'ın kızıyım' diyerek insanlara kanını içiren kadın, hakim karşısında çark etti
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren kadın, hakim karşısında çark etti
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
Bodrum'da iki kişinin uyurken öldürülmesi sonrasında jandarma alarma geçti
Bodrum'da iki kişinin uyurken öldürülmesi sonrasında jandarma alarma geçti
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
İBB'nin Sancaktepe'deki kurban pankartlarını kesmesine Belediye Başkanı Döğücü tepki gösterdi
İBB'nin Sancaktepe'deki kurban pankartlarını kesmesine Belediye Başkanı Döğücü tepki gösterdi
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor
Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayında tanık ifadesi ortaya çıktı: Beni öldürecek diyerek evime geldi
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayında tanık ifadesi ortaya çıktı: Beni öldürecek diyerek evime geldi
Havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından uzman isim uyardı: Bölge ciddi tehlikeyle karşı karşıya
Havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından uzman isim uyardı: Bölge ciddi tehlikeyle karşı karşıya
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi
Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi
Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti
Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
2 çocuk babası, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
2 çocuk babası, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Seyir halindeki aracın direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkan sürücüye ceza yağdı
Seyir halindeki aracın direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkan sürücüye ceza yağdı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Yılmaz Tunç Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cenk Eren Coşkun Sabah İbrahim Büyükak Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Can Bartu Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Ivan Obradovic
Daha Fazla Tbmm Temmuz Ankara Sakarya
Şu an buradasınız: Toplaması yasak, fiyatı çeyrek altınla yarışıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 09:56:27. #1.14#
title